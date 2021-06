Schwarz: “Ecco le specialità di Oliveira. Gattuso giovane e forte”

Schwarz commenta l'interesse della Fiorentina per Sergio Oliveira: "Sa far tutto abbastanza bene, è molto forte su punizione e rigori."

Stefan Schwarz, ex giocatore della Fiorentina, si è soffermato sul principale obiettivo di mercato dei Viola. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb, su Sergio Oliveira: "Vivo in Portogallo, Oliveira lo conosco molto. Sa far tutto abbastanza bene, è molto forte su punizione e rigori. Penso che possa essere un bell'acquisto. E se arriva in Serie A può anche migliorare".