Gattuso non si ferma, ecco la sua prossima tappa

Ecco la prossima tappa di Gattuso. L'ex tecnico del Napoli visiterà Moena e i luoghi del ritiro estivo della Fiorentina

Infatti, come riportato da TgR Rai Toscana, la prossima settimana Ringhio e il suo staff visiteranno Moena e i luoghi che accoglieranno la squadra per il ritiro estivo previsto per il 17 luglio. Gennaro Gattuso vuole controllare ogni singolo dettaglio per l'inizio della sua prima stagione a Firenze.