Il posto di Alberto Aquilani, ormai pronto a sedersi sulla panchina del Pisa con l'annuncio previsto per settimana prossima, è rimasto vuoto. La Fiorentina sta valutando vari nomi per far crescere i propri pupilli. Il nome che dovrebbe sostituire l'ex giocatore di Roma e e Milan tra le altre è Daniele Galloppa sarà il nuovo allenatore della Primavera. Sarà promosso dopo l'esperienza con l'Under 17.