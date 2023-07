Scappa dalla Costa d’Avorio e adesso gioca nella Fiorentina: la storia di Musa

FirenzeToday riporta una storia bellissima di calcio, amore e sport. Quella del giovane Musa, giovane talento dell'Under 18 viola. "Gioco a centrocampo sono un mediano e il mio idolo è Tonali. Il calcio è la mia ossessione". Queste le sue parole, ricche di sogni e di speranza. La storia di Musa è speciale, particolare. Si fa notare in promozione, in provincia di Enna, ma qualcosa non va. Allora prendere il bus e per mancanza di soldi, è costretto a fermarsi a Firenze. In città venne aiutato dalle forze dell'ordine e un giorno, davanti a un campo da calcio, decise di mostrare il suo talento. Ad osservalo c'era un certo Giampaolo Flachi, padre di Francesco. Lui lo consigliò alla Fiorentina e adesso, con l'under 18 viola, ha voglia di incoronare il suo sogno.