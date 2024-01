Scanagatta: “Vorrei vedere gli allenamenti di Ikonè. Ngonge ha talento”

Nelle ultime gare la Fiorentina è stat più matura. Ha difeso bene, e non si è sbilanciata come succeso in altre occasioni. Italiano ha fatto delle modifiche alla sua ordinaria gestione, mettendo Mina per esempio. ha dato dei messaggi, che non erano improvvisati. Però il Sassuolo con le grandi si esalta, e la Fiorentina deve stare attenta. Mettere un difensore in più è un progresso rispetto agli anni scorsi. La partita con la Roma mi è rimasta qui. Ci sta girando tutto bene, ma siamo anche più maturi. Il problema è che la squadra sia consapevole di aver avuto un po' di fortuna col Verona e col Torino. Non bisogna sedersi sugli allori.