Scanagatta: “Vlahovic come Djokovic, stessa fame di migliorarsi ogni giorno”

Il giornalista esperto di tennis fa il paragone tra Vlahovic e Djokovic e percepisce la stessa fame di vittoria

A Radio Bruno, il giornalista Ubaldo Scanagatta , che ha paragonato Vlahovic ad un suo connazionale famoso in tutto il mondo: "Vlahovic mi ricorda molto un altro atleta serbo che risponde al nome di Novak Djokovic , uno che ha sempre preteso moltissimo da se stesso e ha sempre avuto di fronte miti come Federer e Nadal. Dovendo continuamente lottare con l'immagine che loro si erano creati, ha dovuto migliorare giorno dopo giorno stando sotto gli occhi di tutti competendo con loro a livello planetario.

Qualcuno aveva messo Vlahovic sullo stesso piano di Cutrone e Kouamé, poi ha saputo emergere in una piazza esigente come Firenze ma non ai livelli di Roma o Milano. Ma sentendosi continuamente sotto esame può aver avuto difficoltà, e lo vedo come uno che non smette di fare quello che serve per migliorare i difetti: una caratteristica tipica del popolo e di molti atleti serbi di tutti gli sport".