Scanagatta: “Mercato? O si interviene oppure si butta via un’occasione”

"Secondo me la Supercoppa non l'avremmo vinta comunque perché l'Inter è di un altro pianeta. Il 3-0 con il Napoli è stata, comunque, una punizione troppo severa, anche se la Fiorentina non è mai stata realmente pericolosa. Se giocare bene significa passarsi la palla in maniera orizzontale, allora sì, i viola hanno giocato bene, ma la verità è che serve essere pericolosi ed arrivare alle conclusioni. Per quanto riguarda i lati positivi, si può dire, invece, che la squadra nel secondo tempo ha tirato fuori il carattere. La personalità, quindi, nonostante gli ultimi brutti primi tempi giocati, secondo me c'è, bisogna essere però onesti , i rinforzi servono, sennò rischiamo di buttare via un'altra un'occasione. Attaccanti? Nzola si è dimostrato tecnicamente limitato, anche se il modulo non lo aiuta. Prima di mandarlo via, però, bisogna trovarne un altro, possibilmente migliore. Stesso discorso vale per Ikone".