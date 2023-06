Scanagatta: “Io spenderei 40 milioni per una punta. Orsolini non continuo”

"La Fiorentina è comprensibile che aspetti a muoversi. Bisogna vedere se Jovic e Cabral vanno via. Il brasiliano potrebbe avere delle offerte, ha fatto comunque 17 gol. Anche se ne va calcolata l'importanza. Amrabat farà ricavare una bella cifra. Nico non so quanto vale la pena venderlo, visti i prezzi in giro. Lo scouting è sempre stato fondamentale. Berardi è diversi anni che è su alti livello. Orsolini invece è il primo anno che segna tanto, e fa meno assist di Berardi. Io spenderei 40 milioni per una punta, e per il resto mi arrangerei."