Scanagatta: “Ho un impressione su Gonzalez. Sottil? Gli manca una cosa”

Il noto giornalista Ubaldo Scanagatta , intervenendo ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di molti temi legati alla Fiorentina. Partendo da Nico Gonzalez : "Ho l'impressione che quest'anno a giocatori come Nico Gonzalez interessi solamente il Mondiale. Quindi, se hanno un piccolo malanno, preferiscono stare fuori. Non è un atteggiamento che mi piace particolarmente, però il Mondiale è sempre il Mondiale".

"Lazio? Sono dei grandissimi contropiedisti. Sarà una partita molto ostica. Noi soffriamo moltissimo quello stile di gioco, perché giochiamo molto alti con la difesa. Nella Fiorentina, oltre a Sottil, non c'è nessuno che dribbla l'uomo e anche se lo salta, non sa mai a chi passare o cosa fare con il pallone. Il suo identikit parla chiaro".

"Italiano si deve rendere conto di non prendere in giro i tifosi, perché le parole dopo l'Atalanta non dicono molto il vero".