Scanagatta: “Ho più fiducia nel recupero con il Basilea che nella Coppa Italia”

"Devo dire che non sono fiducioso, però tra le due partite, quella in Coppa Italia contro l'Inter e quella del ritorno con il Basilea, anche se quella con i nerazzurri è secca, sono più fiducioso per domani. L'Inter sembra di un altro pianeta, ha due squadre di fatto. Secondo me abbiamo più chance di recuperare con il Basilea che di vincere contro l'Inter. Un mese fa sognavo che l'Inter battesse la Juventus, però non mi aspettavo questa differenza. Sono fortissimi in tutti i reparti.