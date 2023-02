Scanagatta: “Bonaventura faro, ma senza spremerlo. Cabral non fa gol banali”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta ha detto la sua a Radio Bruno sul momento altalenante della Fiorentina: "Nico Gonzalez? A forza di cadere e urlare alla fine non gliene fischiano più una... Bonaventura è decisamente più il faro della squadra e anche col Braga ce l'ha fatta vincere. A trentatré anni e mezzo ha una condizione vicina ai migliori, ma non si deve esagerare e schierarlo ogni partita dall'inizio perché rischia di farsi male. Col Verona però è importante, bisogna evitare la sconfitta. Anche se un tifoso spera sempre di vincere, è importante anche non perdere e fare tre punti in casa con squadre più deboli. Cabral? Non fa gol banali, certe reti in spaccata non si fanno per caso. E ora non si può rimettere in panchina rischiando di fargli perdere fiducia. È vero che vale lo stesso discorso per Jovic, ma Cabral ora deve avere il posto".