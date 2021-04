Sassuolo, Verona e le motivazioni: la lezione del 2020 e la variabile Juric

Sassuolo e Verona sembrano non avere più niente da chiedere al campionato. Tutto più facile? Niente di più lontano dalla realtà...

Almeno quattro punti tra Sassuolo e Verona, poi uno sguardo al futuro e alla squadra che verrà. Uno scenario niente male ma tutt'altro che scontato per una Fiorentina ancora alle prese con una classifica che non lascia del tutto tranquilli. Gli otto punti di vantaggio dal terzultimo posto a otto giornate dalla fine sono un margine notevole, ma nel conto vanno messi anche la trasferta a Cagliari e gli scontri proibitivi con Juventus, Lazio e Napoli . Insomma, c'è poco da scherzare, anche perché la Fiorentina attuale è una delle pochissime squadre di Serie A senza un'identità ben precisa e riconoscibile. In questo quadro s'inseriscono le prossime trasferte - assolutamente da non fallire - in casa di due squadre che sulla carta hanno poco da chiedere al campionato. Tutto più facile? Niente di più lontano dalla realtà.

Basterebbe ricordare l'umiliante 1-3 al Franchi inflitto la scorsa stagione proprio dal Sassuolo per capire che la carta delle motivazioni vale fino ad un certo punto. Situazione similare a quella di oggi con il Sassuolo salve e la Fiorentina impelagata nei bassi fondi della classifica, eppure De Zerbi e la sua squadra non si risparmiarono la lezione di calcio. Era la 29ª giornata di Serie A e da quel momento in poi il Sassuolo, già ampiamente salvo con 40 punti in classifica (oggi ne ha 43 ma con una gara in più), riuscì a collezionarne altri 14 frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Non esattamente uno score da squadra con la pancia piena. Discorso simile per il Verona (anche se i punti collezionati dagli scaligeri nelle ultime gare di campionato furono meno rispetto a quelli del Sassuolo), che alla 32ª giornata della scorsa stagione di Serie A rischiò seriamente di portare via i tre punti dal Franchi. Solo una rete di Cutrone al 96° evitò il peggio. Attenzione massima, dunque. A Reggio Emilia, ma anche a Verona, dove la Fiorentina ritroverà un tecnico al quale le motivazioni certo non mancheranno...