Juric, la Fiorentina c’era prima del rinnovo. Adesso Napoli in pole: il punto

La Fiorentina e il Torino hanno già manifestato evidente interesse per lui, prima che firmasse il rinnovo con il Verona. Ma oggi è il Napoli ad essere più avanti delle altre per Ivan Juric. Secondo il Corriere di Verona, non è una questione (o non solo, perlomeno) legata al contratto in essere con il Verona, siglato a luglio: un accordo che scadrà il 30 giugno 2023, con un ingaggio che è il più alto che il club gialloblù abbia mai pagato a un tecnico, pari a un milione di euro all’anno. Ma nemmeno i soldi sono il nesso che tiene stretto Juric all’Hellas. Il Napoli, che va verso la rottura con Rino Gattuso, potrebbe fargli i classici ponti d’oro, cercando di portare allo stadio intitolato a Diego Armando Maradona alcuni gialloblù di stretta osservanza juriciana, come Mattia Zaccagni e Antonin Barak.

