Sassuolo-Fiorentina: Aureliano buon arbitro esperto di Serie B

Chi è Aureliano, l'arbitro mandato a dirigere Sassuolo-Fiorentina in programma domani alle 18

in Serie B, in questa stagione solo 4 in Serie A. Nella serie cadetta ha fatto molto bene, ama il dialogo ed è un esperto di Var. In Serie A invece ha diretto poche gare e tutte abbastanza semplici. La ritengo una designazione corretta perché Rizzoli ha ritenuto la gara non di elevata importanza. Per le altre gare della giornata Orsato e gli altri internazionali sono stati mandati a dirigere invece le gare che hanno un significato per scudetto Europa e salvezza.