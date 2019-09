Sarri: “Buona Fiorentina, noi abbiamo buttato via tre cambi. Difficile giocare a Firenze”

“La Fiorentina ha fatto una buona partita, noi abbiamo sprecato 3 cambi per gli infortuni. Molte variabili hanno inciso in maniera negativa sulla gara. Siamo andati tecnicamente in difficoltà oggi, una squadra con meno carattere l’avrebbe persa e questa è una qualità. Già al trentesimo era palese che sarebbe stata una partita difficile. Su 25 giocatori, 13 erano tra infermeria e Nazionali. In più alcuni vengono da un lungo periodo di inattività. Giocare a Firenze oggi era difficile, ci manca brillantezza più che quantità.”

Queste alcune delle impressioni di Sarri a Sky Sport nel postpartita.

