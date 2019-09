Montella: “Sono orgoglioso. Ribery un campione, Castrovilli può diventare l’erede di Antognoni”

Vincenzo Montella ha parlato dopo Fiorentina-Juventus ai microfoni di Sky Sport:

“Sono orgoglioso, perché la squadra ha fatto due partite e mezza di livello notevole. Poca continuità, ma oggi il dato sui contrasti vinti è importante. Mancato il gol, ma la prestazione è importante abbiamo tirato 12 volte da dentro l’area. I tifosi possono essere orgogliosi.

Modulo ad hoc per la Juve? No, non lo so, dateci tempo di lavorare, di conoscerci: la squadra mi è piaciuta molto. Le altre partite le avevamo interpretate male per posizionamento, ma oggi avevamo più esperienza in campo, età media maggiore se vogliamo fare questo esercizio.

Abbiamo lavorato così tutta la settimana, i tre difensori mi preoccupavano perché insieme avevano fatto un allenamento e mezzo. Per un allenatore è meraviglioso quando la squadra lo segue, non c’è vittoria più grande. Ribery? L’ho visto subito nei giorni scorsi, i 60 minuti erano concordati. Non accettava di sbagliare il minimo appoggio, lì è l’orgoglio che un campione trasmette a tutti noi. Qualche indicazione però bisogna dargliela… Castrovilli lo abbiamo tolto subito dal mercato, ad oggi ha uno dei cambi di passo migliori della Serie A. Se riesce a limare alcuni dettagli e a fare più gol può diventare l’erede di Antognoni.

Pedro lasciamolo crescere, va bene anche distribuire i gol fra tutti i giocatori.”