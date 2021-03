Durante la tramissione Tiki Taka in onda su Italia Uno è stato tema di discussione il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore è ancora sotto contratto con la Juventus, ma si è parlato di un suo ritorno in panchina in Serie A. Nelle scorse settimane si è parlato di Fiorentina e Napoli. Ne ha parlato così l’amico ed ex collaboratore, Fabrizio Ferrari, escludendo l’Italia:

Il ritorno di Sarri al Napoli? Credo che sia destinato a campionati esteri e non quelli italiani.