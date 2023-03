Saponara non è al top: difficile vederlo dal 1′ contro la Cremonese

Non solo Aleska Terzic: anche Riccardo Saponara non è al meglio in vista della trasferta di Cremona. Il numero 8 viola, che in settimana ha accusato alcuni problemi fisici che lo avevano costretto a saltare già l'impegno di Conference League contro il Sivasspor (giovedì sera era in tribuna al Franchi, ndr), è in dubbio per la partita di domani, sicuramente come titolare. Ieri l'ex Empoli non dovrebbe essersi allenato in gruppo, mentre oggi è previsto il suo rientro a disposizione di Vincenzo Italiano, per poter lavorare con i compagni nella preparazione al match dello Zini. Difficile, però, al momento, pronosticare un suo impiego come titolare a Cremona.