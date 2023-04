Saponara e Venuti in coro: “Cerofolini, te lo meriti. Ti vogliamo bene”

Oggi è arrivato l'esordio anche di Cerofolini. L'estremo difensore viola è sceso in campo con la maglia viola per la prima volta e ha lasciato la porta inviolata

Oggi è arrivato l'esordio anche di Cerofolini. L'estremo difensore viola è sceso in campo con la maglia viola per la prima volta e ha lasciato la porta inviolata. Saponata e Venuti, sui social, si sono voluti congratulare con il loro compagno per il traguardo raggiunto. Cerofolini ha avuto tanta sfortuna, ma adesso è pronto per scrivere il suo nome nella stagione della Fiorentina. Ecco il messaggio social dei suoi compagni di squadra: