Saponara cuore d’oro: donazione all’associazione di Gyasi

Donazione alla fondazione dell'attaccante dello Spezia

Fondata nel 2021, la fondazione nasce con la volontà di aiutare i bambini, le donne abbandonate e maltrattate del Ghana. A rendere nota la donazione attraverso un post sui social network è stato lo stesso attaccante dello Spezia, Emmanuel Gyasi, che in occasione delle festività di Pasqua ha deciso di far realizzare delle uova solidali per raccogliere donazioni per la sua associazione.