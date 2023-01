Saponara: “Crediamo all’Europa. Dedica? Ad un ragazzo che è con noi ogni giorno”

Dopo il fischio finale di Fiorentina-Sassuolo, uno degli uomini decisivi della gara come Riccardo Saponara ha preso la parola a Dazn: "Il successo è sempre fondamentale, siamo in una fase in cui questi risultati ci consentono di dare linfa alla classifica e alla qualificazione in Europa in cui crediamo. Stiamo recuperando giocatori importantissimi, negli ultimi 10 minuti sembrava che le energie fossero calate ma abbiamo raschiato il fondo e ci abbiamo creduto. Europa? Vogliamo esserci, abbiamo le qualità per farlo fino in fondo e lo faremo. Esultanza verso Italiano? Di gol ne faccio pochi, non sono bravo ad esultare, è giusto festeggiare tutti insieme perché lavoriamo bene e sono contento per i miei compagni. Dedica? E' per una ragazzo che non c'è più ma è con noi ogni giorno.