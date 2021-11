Santoni: “Sbagliato vendere Vlahovic a gennaio. Ha qualità per fare 30 gol”

Il giornalista Andrea Santoni ha parlato dell'ottimo inizio di campionato della Fiorentina e della vicenda Vlahovic

Poi su Dusan Vlahovic: "Stavamo rischiando di fare una delle azioni di masochismo peggiori della storia della Fiorentina. Mi auguro che Vlahovic possa arrivare a giocare in grandi squadre. È cresciuto a Firenze e diventato grande. Ha le qualità per arrivare a trenta gol in questo campionato. Spingerlo fuori in anticipo non penso sia una mossa giusta. Adesso va cercata una soluzione per ottenere la miglior offerta, senza perderlo a gennaio. L'immagine di togliersi la maglia, io l'ho interpretata come un gesto per far capire alle persone che lui c'è, pensa a far bene con la Fiorentina e al futuro non ci pensa".