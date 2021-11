Dalla Francia: il PSG vuole Vlahovic. Il serbo in lista per il post Mbappé

Il PSG studia il colpo Vlahovic

Non solo la Juve, le pretendenti per Dusan Vlahovic, ormai, non si contano nemmeno più. Il portale francese le10sport.com spiega come sul classe 2000 sia vivo l'interesse del Paris Saint-Germain. I transalpini, probabilmente, perderanno a zero il fenomeno Mbappé a fine anno. Oltre a Haaland e Lewandowski, però, c'è anche Dusan Vlahovic fra i nomi sul taccuino di Leonardo per sostituire il francese.