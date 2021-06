Santoni: “Gattuso non mi sorprende. Basta guerre”

Andrea Santoni commenta il comportamento di Gattuso e il suo addio alla Fiorentina

Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, esprime la sua opinione sul comportamento di Gattuso: "Non mi sorprende conoscendo Rino che davanti a un contratto importante abbia seguito le orme della sua vita. Non è la prima volta che esce da una situazione in modo netto. Sorprendono i tempi e i modi. Il suo arrivo era un segnale della strada che la società viola stava perseguendo. Certo se scegli Gattuso sai chi ti prendi in casa".