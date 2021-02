Santacroce: “Milan e Fiorentina top e flop della Serie A. Troppi intoppi per i viola”

L’ex difensore Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tanti i temi trattati dal centrale italiano, tra cui le rivelazioni della stagione corrente di Serie A, sia in positivo che in negativo. Questo il suo pensiero:

Sicuramente il Milan è il top, non credevo potessero rimanere in alto per tutto questo tempo: mi immaginavo più scivoloni, soprattutto quando mancava Ibrahimovic. Di flop non saprei, ma una delle più papabili è la Fiorentina: mi aspettavo molto, molto di più. Troppi intoppi