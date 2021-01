Sandrelli: “Zero tiri in porta? Difficile da spiegare a chi dice di avere degli attaccanti”

Il noto giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Zero tiri in porta col Bologna? E’ difficile da spiegare a chi dice di avere degli attaccanti. La Fiorentina su questo versante è scarsa. Dobbiamo rendere atto a Iachini, che aveva richiesto un centravanti dal mercato. I viola si trovano in difficoltà ed è un fatto normale: manca un progetto tattico perchè mancano i giocatori che lo garantiscono. Caicedo o El Shaarawy? Si va un po’ sul sentito dire. Bisogna capire come stanno adesso, ci sono gli specialisti di mercato apposta. Un giocatore va preso. La Fiorentina ha poche occasioni, ma non si può permettere di avere un attaccante, Vlahovic, che fallisce quelle poche occasioni che capitano. Callejon? Non ho capito che problema abbia. Ho sentito Pradè che era stato Iachini a volerlo. Ma era compito della società indagare e capire come stesse. Per comprare un giocatore serve prendere tutte le informazioni possibili.