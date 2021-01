Immobile a rischio Fiorentina? Il laziale salta l’allenamento, i dettagli

Ore di preoccupazione in casa Lazio, come riportato da Sky Sport destano qualche pensiero le condizioni fisiche di Ciro Immobile. Il bomber della nazionale italiana ha accusato nei giorni scorsi un forte fastidio al tendine. Il dolore è forte ed oggi non si è allenato con i compagni. Il rischio di saltare il match contro la Fiorentina è concreto, domani durante la rifinitura il verdetto. In attacco quasi certa la presenza da titolare del tanto discusso Caicedo.

