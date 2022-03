Sandrelli: “Vedremo le decisioni di Italiano per l’Empoli. E sull’attacco…”

Massimo Sandrelli, noto giornalista, ha parlato delle scelte che farà Vincenzo Italiano visti i tanti assenti per la Nazionale

Il noto giornalista toscano, Massimo Sandrelli, ha parlato, durante il Pentasport, delle scelte di Italiano in vista dell'Empoli: "Quando c'è la sosta, Italiano schiera titolari sempre coloro che si sono allenati con lui durante la settimana. Dobbiamo capire la situazione legata a Piatek, ma penso che giocherà titolare Cabral. L'unico che penso non sia in dubbio è Torreira, perché è insostituibile".