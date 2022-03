Contratto: “Milenkovic giocatore da top club. Italiano? Brava Fiorentina”

L'ex difensore viola, Renzo Contratto, ha parlato della difesa della Fiorentina, del lavoro di Italiano e della lotta per l'Europa

L'ex difensore della Fiorentina, Renzo Contratto , durante un'intervista al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della difesa viola: " Milenkovic giocatore da top club. Igor all'inizio non mi convinceva, ma con Italiano sta migliorando a vista d'occhio. Quarta mi ha sorpreso, è molto veloce e sicuro in quello che fa, anche se pecca un po' sotto l'aspetto fisico".

Infine sulla lotta per l'Europa: "La Fiorentina deve giocare per l'Europa, il progetto deve essere questo. Secondo me in un anno dove anche le big peccano per la Champions, i viola sono una squadra che può inserirsi in quella zona di classifica senza problemi".