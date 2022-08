Sandrelli: “Vedo una difficoltà nel gioco della Fiorentina. Su Italiano…”

Il noto giornalista fiorentino, Massimo Sandrelli , è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi chiave sulla Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Capisco tutti i cambi che Italiano sta facendo in queste prime giornate, perché magari è alla ricerca di un qualcosa dai suoi giocatori, ma allo stesso tempo rischioso, perché ora hai una partita molto delicata".

"In queste competizioni come l'Europa League e la Conference League trovi squadre molto più deboli a livello tecnico. In questi casi c'è da stare sempre attenti, perché sono tutte sfide dove prendere un gol in più o in meno potrebbe fare la differenza".