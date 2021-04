Sandrelli: “Penso che la Fiorentina si stia rivolgendo a Lippi”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Ho fiducia in Lippi, penso sia lui la persona a cui la Fiorentina si sta rivolgendo, è molto legato a Firenze. Potrebbe dare delle indicazioni importanti, di buon senso di calcio, anche se non sarà lui a fare il mercato. Potrebbe costruire la squadra in maniera manageriale. Servono giocatori in grado di fare da collante tra i reparti.