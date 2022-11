Sandrelli: “Niente di scandaloso su Nico Gonzalez. Ora non ha mercato”

Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare l'inizio di stagione di alcuni giocatori della Fiorentina. Queste le sue parole in merito al caso Nico Gonzalez: "Chi non l'avrebbe la voglia di fare i Mondiali. Non c'è nulla di scandaloso. Se poi la società dice che è meglio tagliare i rapporti lo faccia, ma avrebbe poco senso. Non penso che possa avere tanto mercato in questo momento. Se lui andava là ed era pimpante il dubbio era maggiore. La società ha tutti i motivi per riallacciare i rapporti, perché è stato pagato tanto e perderlo sarebbe un problema sotto vari aspetti".