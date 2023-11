Sandrelli: “Il difetto della Fiorentina è chiaro. Gestione dei giovani ok”

"Devi fare un bilancio realistico su cosa hai bisogno, cosa migliorare e cosa sacrificare per arrivare all’obbiettivo. La differenza tra goal fatti e subiti è un difetto, ed è secondo me una cosa da migliorare al più presto per fare un salto in più. Una delle cose positive di questa stagione sono i giovani presenti in rosa e come sono stati gestiti."