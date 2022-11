Sandrelli: “Mi auguro che la Fiorentina non venda Nico a gennaio”

"A Milano domenica scorsa manca un rigore, ma contro le milanesi lo devi mettere in conto, è la storia. La squadra è migliorata ma è sempre la stessa, i difetti sono sempre quelli, non si segna. Gli errori sono stati tanti, ma la squadra non è un granchè, ci sono delle categorie alle quali noi non apparteniamo ora come ora. Il distacco in classifica lo si può colmare, si tratta di poche partite, ma dipendi da te stesso, dalle tue situazioni. Per esempio se venisse acquistato un attaccante a gennaio, si potrebbe migliorare il problema sotto rete. Alcuni giocatori come Dodò non mi stanno stupendo, il brasiliano non mi sembra che possa essere un buon giocatore, visto quello che sta dando. Cabral è un altro che per me non è di una grande categoria, anzi l'opposto, a differenza di Jovic che è un giocatore tecnicamente valido, anche se con i suoi difetti."