Sandrelli: “La squadra sembra secondaria per la società. Perchè Kean adesso?”

"In un progetto da ricostruire Kean non mi sembrava la pietra angolare da cui ricostruire. Nella conferenza stampa Pradè parlava di un centravanti esperto, che per ora non vedo. Una squadra ci vuole al Viola Park, soprattutto bisogna rinforzare il centrocampo . Aldilà dei moduli ci vogliono giocatori di personalità. A gennaio è stato un errore della società e di Commisso, il problema è il non riconoscere l'errore."

"Kean ha talento, ma in pochi scommettono su di lui adesso, con un contratto di 5 anni. Siccome il lavoro da fare è tanto, ma mi aspettavo che qualcosa fosse stato già fatto. Non puoi costruire una squadra in prestito, visto che dopo non rimane nulla e questa mi pare la cosa peggiore. La squadra mi sembra venga dopo rispetto ad altre cose per questa società. Sul mercato mi piacerebbe vedere una strategia. Mi pare strano che Palladino non sia riuscito a parlare con Ikonè, purtroppo in campo non riesce mai a concretizzare quello che fa. Eppure Italiano ci puntava molto su questo ragazzo. "