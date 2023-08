Sandrelli: “La Fiorentina domani dovrà essere intelligente. Punterei su Sabiri”

"Mercato viola? La scelta del portiere andava valutata meglio, al momento Terracciano mi sembra essere superiore rispetto a Christensen. Formazione di domani? Darei fiducia in una gara del genere a Parisi come titolare sulla sinistra. In difesa la Fiorentina ha bisogno di difensore più veloci sia di gamba che di letture. Ranieri per paradosso è il più adatto a fare questo nel reparto arretrato viola. A centrocampo ci sarà Arthur, che sta giocando bene ma che avrebbe bisogno di un faticatore al suo fianco, uno come Amrabat piuttosto che uno come Mandragora. Sugli esterni invece i nomi sono tanti, per dire anche uno come Sabiri potrebbe essere provato li, avendo ottime qualità tecniche. Sicuramente ci sarà Gonzalez, che sta dimostrando di avere grandissime capacità in elevazione e nel colpo di testa. Domani il punto fermo della partita sarà non prendere gol. La squadra dovrà andare in campo con la giusta saggezza tattica. Davanti per questo motivo servirà qualcuno in grado di dare dei riferimenti. Ecco perchè partirei con Nzola e non Beltran. Il Rapid Vienna soprattutto nel primo tempo della gara di andata mi ha sorpreso, è una squadra rapida e brava nella circolazione palla a centrocampo"