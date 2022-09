Sandrelli: “Jovic difficilmente proponibile quando servono certezze, un azzardo”

Per ora la scommessa Jovic non volge al meglio

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto in collegamento su Radio Bruno:

"Bisogna tirar fuori il meglio dai giocatori che si hanno a disposizione, sempre. Questo gruppo, se ha una sua qualità, fa fatica ad esprimerla. Jovic? Lo dice lui: sono tre anni che non gioca. Nessuna garanzia, è stato un azzardo notevole e difficilmente proponibile in un anno in cui serviva confermarsi. Ora il più affidabile è Kouamé che è ancora giovane e ha molto da imparare".