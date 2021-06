Sandrelli: “Italiano sbarazzino, ma seconda scelta. Antognoni…”

Il parere del noto giornalista sulle varie vicende di casa Fiorentina

"La vicenda Antognoni è secolare a Firenze. Ognuno è libero di gestire la società come gli pare, ma serve rispetto. Se lo costringi ad andar via, gli devi addebitare qualcosa di sbagliato, ma non so cosa gli si possa imputare considerando che è club manager. I giochini di Risiko non servono. C'è confusione, non vedo una strategia.