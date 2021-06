Pecci: “Fiorentina dilettante su vicende Antognoni e Gattuso. Italiano…”

Il parere dell'ex viola Eraldo Pecci

"Vicenda Antognoni? Non si può litigare con lui. Al di là di questa storia, pare che la società affronti con dilettantismo le varie questioni, come quelle relative a Gattuso e Antognoni.

Italiano? Non ho mai visto un allenatore fare gol, ma alcuni tecnici aiutano i giocatori a crescere, altri no. In un ambiente come quello di Firenze un allenatore deve fare più dell'allenatore.