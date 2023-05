Sandrelli: “Italiano ha uno spogliatoio-bunker, così tiene testa all’Inter”

"La Fiorentina è in un momento di grande favore, con molti fronti aperti: il campionato, la Coppa Italia, la Conference League. Il Napoli non inventa nulla, noi a Firenze abbiamo proiettato la finale di ritorno della Coppa Italia del 1996, quella che si è giocata a Bergamo e fu vinta dalla Fiorentina. La città era impazzita, Cecchi Gori era nel momento di massima popolarità, ubriaco d'entusiasmo. Fiorentina come il Napoli? De Laurentiis ha fatto calcio, i Della Valle solo all'inizio, poi si sono un po' attorcigliati attorno al discorso dello stadio e poi hanno mollato".

Finale di Coppa Italia

"L'Inter? Mi sembra una rosa fatta di personaggi in cerca d'autore: a volte la somma delle individualità dà un risultato impareggiabile, ma li vedo discontinui, non compatti come invece lo è la Fiorentina. Se Italiano ha un merito su tutti, quello è l'aver creato uno spogliatoio-bunker, in cui quasi tutti sono vivaci"