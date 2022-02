Sandrelli: “Fiorentina, trovata la continuità. Europa? Non possiamo nasconderci”

Il momento della Fiorentina analizzato dal giornalista, che non vuole nascondere le ambizioni europee della Fiorentina

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato a 360° dei temi più caldi di casa Fiorentina: "Che scenari si aprono per la Fiorentina? Promettenti, perché la squadra sta mostrando consistenza, inoltre le altre balbettano e se qualcuno riesce a dare qualcosa in più le ambizioni possono crescere e diventare interessanti. Questa squadra in questo momento ha una continuità superiore alle altre, che restano più forti. Se vinci tre partite di seguito crei continuità, cosa che sta mancando in questo momento ad Atalanta e Roma, due club che hanno investito ma che si stanno ritrovando in questa situazione. Non si può far finta di nulla, bisogna prenderne atto che siamo lì".