Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Cutrone, tra gli attaccanti della Fiorentina, è quello che ha più feeling con il gol. Bisogna capire come trarre meglio profitto da questo suo fiuto, deve stare in area e serve un tipo di gioco particolare. Alla squadra serve un equilibrio in base alle caratteristiche dei giocatori a disposizione di Iachini”.