Pagelle Under 21: Sottil incanta e crea, Cutrone fa gol e gioca con esperienza e sacrificio

I voti dei quotidiani sportivi alle prestazioni di Riccardo Sottil (viola in prestito al Cagliari) e Patrick Cutrone nella sfida dell’Under 21 vinta contro l’Irlanda:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

SOTTIL 7,5 – Terzo figlio d’arte in campo insieme a Birindelli e Portanove, colpisce al primo tiro in porta: lancio di Frabotta, lui si beve il pessimo Collins e batte sotto la traversa. Poi serve l’assist a Cutrone.

CUTRONE 7,5 – Fa valere l’esperienza e la fascia da capitano.

TUTTOSPORT

SOTTIL 8,5 – Il cagliaritano è il migliore in assoluto della partita e quindi anche tra gli azzurri. Segna e confeziona assist, due giocate frutto di due sgroppate concluse con un tiro di destro sul palo lontano a realizzare il vantaggio e un traversone rasoterra preciso per Cutrone che significa 2-0. Piace non solo per quello che riesce a fare ma anche e soprattutto per lo spirito con cui affronta il match, un coraggio coraggioso che fa bene a tutta la nazionale.

CUTRONE 7,5 – Il capitano si occupa più che altro del lavoro sporco che il terminale offensivo deve svolgere quando la squadra cerca di costruire l’azione. Per cui prende un sacco di botte ma tiene una marea di palloni per far salire il baricentro azzurro. Poi dopo un’ora di lavoro in miniera, eccolo pronto a trasformare in oro un passaggio rasoterra di Sottil dalla destra per il raddoppio dell’Italia con un tocco di destro preciso come un laser. Un guizzo letale da cobra.