Sandrelli: “Commisso? Pensava in Italia fosse più facile. Ma serve competenza”

L'ex dirigente viola e giornalista Massimo Sandrelli ha commentato così l'andamento della Fiorentina a Radio Bruno: "La gestione di Commisso aveva altri presupposti, che si sono rivelati sbagliati. Il presidente pensava che in Italia fosse mettere in piedi i suoi progetti, ma qua quello che conta veramente è il campo. Fare la squadra implica una conoscenza importante del mercato, basti vedere il Napoli, per riuscire ad intervenire prima degli altri e prendere giocatori di qualità. La Fiorentina, così come il Torino, è una squadra mal riuscita. Mancano una serie di elementi che portano continuità di rendimento e questo alla fine si paga con i punti in classifica. Belotti? Può essere l'attaccante ideale, ma viene da due stagioni sottotono".