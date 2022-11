Sandrelli: “Commisso non può cambiare il sistema da solo”

"Il problema di Commisso è che è arrivato in un sistema già radicato. Quando è arrivato la situazione era già messa male. Una realtà come quella del calcio italiano non si cambia in poco, non con la comunicazione come fa Rocco, serve altro. Sempre che il sistema voglia cambiare, schierarsi contro il calcio è scomodo. Per cambiare non si può essere da soli, anche Agnelli ha provato a cambiare la situazione in EUFA ma non è andata male. I presidenti delle squadre di calcio ormai ci rimettono spesso, perfino una squadra come il Chievo è fallita, sembrano aver perso la situazione di mano. I proprietari delle squadre non riescono più a gestire la situazione."