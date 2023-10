Sandrelli: “Bonaventura mai così forte, ora come ora starebbe anche in porta”

"Bonaventura? Per me in questo momento può anche giocare in porta, è in uno stato di grazia tale... Non è mai stato così, nemmeno nei momenti migliori. Beltran in Argentina e non gioca? E' difficile far collimare gli interessi delle Nazionali con quelli dei club. Le parti tecniche dovrebbero parlarsi, collaborare. Spalletti chiama Biraghi e non Parisi? Il ct è arrivato da poco, ha bisogno di esperienza in questi primi tempi".