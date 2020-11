Sandrelli: “Amrabat un gioco di parole, Ribery non sta in piedi. Commisso deluso? E non ha preso il Milan…”

La confusione impera in casa Fiorentina, parola del giornalista Massimo Sandrelli. Ecco le sue parole a Radio Bruno:

Che senso ha mettere Biraghi e Lirola senza un centravanti? Ogni cosa che fa Iachini, sembra sbagliata. Castrovilli è stato tolto per non restare in dieci ma poteva cambiarne altri, e poi ci comunque ci siamo rimasti lo stesso con il rosso a Quarta. Amrabat ieri è stato un gioco di parole, non un giocatore, lo stesso Ribery non sta in piedi e Callejon oltre che fuori ruolo è sempre stato fuori dalla partita. Ho visto poca determinazione, se non si dà un sistema per far giocare insieme questi giocatori è dura e non dimentichiamoci che l’assenza di Pezzella si fa sentire. Quarta? Viene da un altro mondo e ha bisogno di imparare, l’espulsione non mi ha meravigliato perché viene da un registro diversissimo da parte degli arbitri. Iachini? Il problema è grave, ma cambiare Iachini per far tornare Montella non è rigenerante né per la squadra, né per l’ambiente. Sarri? Con due telefonate il problema si risolverebbe, però Commisso è già alterato dal dover pagare Iachini e Montella, figurarsi un terzo. Non ha torto, ma il calcio non è semplice. Gli è andata bene che non ha preso il Milan….