Sandrelli: “A Napoli formazione fatta con le figurine. Nardella? Sorpreso positivamente”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Le parole di Prandelli sulle ammonizioni mi hanno colpito. Lo schieramento visto contro il Napoli non mi è sembrato il massimo, sembrava una formazione fatta con le figurine. Ribery e Callejon insieme, ad esempio, stanno bene solo in linea teorica. In questo momento della loro carriera sono difficili da sostenere. Ribery ha perso tanti palloni pericolosi a metà campo, mentre Callejon raramente partecipa al gioco. La loro concomitanza è stata deludente. Episodio Callejon? Di solito sono cose che vengono fatte per l’esterno, alla fine non sai nemmeno se le pagano. Andava evitato prima. Stadio? Nardella mi ha sorpreso positivamente, credo meriti supporto. Ha coraggio ed ha preso un impegno notevole. Ha messo sul tavolo la propria credibilità”.