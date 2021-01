Bucchioni: “Commisso con entusiasmo ma senza programmi. Se viene Gomez, fa la fine di Ribery”

Intervenuto nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a 360° dei problemi di casa Fiorentina: “Commisso? Con tutto il suo entusiasmo e le idee che ha portato, deve affrontare come ripartire insieme alla società. Fare programmi di calcio importanti, che tipo di calcio vuol vedere, scegliere e investire l’allenatore… il resto sono tutte conseguenze. Non è detto che ci riesca, ma se metti dirigenti importanti e forti in società è un punto di partenza. Ci vuole tempo, il procedimento è quello, mentre in questi due anni sono stati fatti dei tentativi e non c’è mai stato un progetto di calcio e un obiettivo vero per puntare a qualcosa. Anche Prandelli è entrato in questo loop: a Napoli non sarei andato con quella formazione offensiva, ma è arrivato in un momento di grande difficoltà pieno di problemi irrisolti.

Giocatori scontenti? Servono regole rigide che i calciatori devono rispettare, l’atteggiamento familiare di Rocco non ha pagato. Non puoi dire che siamo una grande famiglia, una società di calcio è un’azienda con regole rigidissime. Spero che questo 6-0 abbia aperto gli occhi, altrimenti a Firenze i giocatori non ci vengono. Se acquisti 3-4 giocatori adesso, fanno la fine di quelli che ci sono. Se – come mi auguro – arriva Gomez farà la fine di Ribery: due giocate e poi sbraccia alla prima palla persa. Commisso deve circondarsi di gente di calcio altrimenti le cose continueranno ad andare così, i problemi vanno risolti alla radice. Nardella? Mi è sembrata una scelta di pancia, mi sta bene che venga riqualificato il quartiere e che l’investimento non ricada sui cittadini, ma nel 2017 quando fu presentato il plastico della Mercafir il Franchi non stava già venendo giù? Per la Fiorentina il fatturato non aumenta, sarebbe l’ennesima scelta fine a se stessa. Tra vent’anni Firenze e i fiorentini si sposteranno, e lo stanno già facendo, Verso Campi, Prato…”

