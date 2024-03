Salica: “Oggi come nel 2018. La squadra deve dare forza a Commisso”

"Questo evento ha colpito tutti, noi compresi. Con Diego e Andrea Della Valle abbiamo deciso di fare un salto alla camera ardente, hanno chiesto a me e con grande piacere ho partecipato. Purtroppo sono tornato indietro a quel maledetto marzo 2018, non credo ci siano altre società che abbiano avuto due eventi luttuosi così gravi in così breve tempo. Ho trovato la signora Barone affranta ma anche incredibilmente serena, perché l'affetto e la quantità di gente ha creato in lei un misto tra dolore e soddisfazione pensando a quanto fatto dal marito. Ho incontrato il presidente Commisso, mi ha colpito tantissimo, ho visto un uomo prostrato dal dolore e dalla preoccupazione, mi ha tenuto le mani per quasi due minuti e mi ha fatto un effetto forte. Ho salutato Biraghi e Milenkovic, li ho visti preoccupati ma anche molto determinati. Credo sia fondamentale che la squadra reagisca nel modo giusto e credo che succederà. La squadra deve dare la forza al presidente per fare le scelte nel prossimo futuro. Barone aveva in mano tutte le leve aziendali, nel breve tutti reagiranno al meglio, nel medio periodo serve una bella reazione".